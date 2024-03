Conférence « Le thermalisme en Aure Louron » Salle de la mairie Saint-Lary-Soulan, mardi 28 mai 2024.

Conférence « Le thermalisme en Aure Louron » Salle de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Les vallées d’Aure et du Louron comptent de nombreuses sources d’eau thermale dont les vertus sont connues depuis très longtemps. Découvrez, à travers cette conférence, comment elles ont été exploitées au fil du temps et de quelle manière les stations de Saint-Lary et de Loudenvielle se sont imposées à la fin du XXe siècle.

Par Cécile Delaumone, guide-conférencière au Pays d’art et d’histoire

Organisée par l’Office de tourisme de Saint-Lary 2 2 EUR.

Début : 2024-05-28 17:00:00

fin : 2024-05-28 18:30:00

Salle de la mairie SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

