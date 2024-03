Conférence « Le roi est-il un souverain sans résidence fixe ? » Loches, dimanche 30 juin 2024.

Grâce à Boris Bove, Professeur d’histoire médiévale à l’Université de Rouen et directeur d’un ouvrage de référence sur ce thème » L’itinérance de la cour en France et en Europe, Moyen-Âge XIXe siècle « , vous comprendrez les tenants et les aboutissants de l’itinérance royale au Moyen-Âge. Pourquoi les rois et les seigneurs voyagent tant ? Comment s’organisent ces voyages incessants ? Loin de l’image d’un roi figé dans son château parisien, la conférence permet de comprendre la vie des monarques à la fin Moyen-Âge, loin des clichés habituels. EUR.

Début : 2024-06-30 16:00:00

fin : 2024-06-30

5 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire citeroyaleloches@departement-touraine.fr

L'événement Conférence « Le roi est-il un souverain sans résidence fixe ? » Loches a été mis à jour le 2024-03-07