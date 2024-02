Conférence Le Lynx, ce discret voisin. Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Cour Autun, jeudi 20 juin 2024.

Conférence Le Lynx, ce discret voisin. Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Cour Autun Saône-et-Loire

D’une impressionnante discrétion, ce voisin fait peu parler de lui. Il faut bien toute la ruse des pièges photographiques des naturalistes ou toute la patience des photographes animaliers pour l’apercevoir et témoigner de sa présence. Mais qui est-il ? Est-il dangereux ? A-t ’il sa place sur nos territoires ? Que faire si on en croise un ? Comment suivre l’évolution des populations de ces animaux si on ne les voit pas ? A quoi ça sert d’étudier le Lynx ?

Dans le cadre de la journée Internationale du Lynx (International Lynx Day) venez le découvrir, en apprendre plus, et poser toutes vos questions à Antoine REZER, chargé de mission Lynx à la SFEPM, société française d’étude et de protection des mammifères. Conférence organisée en collaboration avec la SHNA-OFAB. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 20:30:00

fin : 2024-06-20

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Cour Impasse Rollet

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté museum@autun.com

L’événement Conférence Le Lynx, ce discret voisin. Autun a été mis à jour le 2024-02-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)