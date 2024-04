Conférence le climat, et moi, et moi, et moi… Uffholtz, lundi 15 avril 2024.

Conférence le climat, et moi, et moi, et moi… Uffholtz Haut-Rhin

Une conférence qui montre qu’à l’échelle individuelle, il est possible d’avoir un impact positif et significatif sur son empreinte carbone et sur le changement climatique ; qu’il est possible d’agir, que c’est important d’agir, et qu’on peut agir tout de suite. Découvrez une présentation d’une douzaine de solutions qui permettent de réduire significativement l’empreinte carbone individuelle. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 19:00:00

fin : 2024-04-15 21:00:00

2 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est sophie.haberkorn@gmail.com

