Conférence L’Ayurveda, un outil ludique de connaisance de soi à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, jeudi 4 avril 2024.

Conférence L’Ayurveda, un outil ludique de connaisance de soi à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien Finistère

Animé par Michel DACHAUD

Sous la forme d’une présentation des principes de base de cette science pluri-millénaire et d’un échange de questions-réponses, venez aborder des questions comme

– Comment l’Ayurveda peut-il nous aider dans notre vie de tous les jours ? Et notamment pour mieux comprendre le fonctionnement de notre mental et de nos émotions ?

Michel est praticien en Ayurveda, littéralement science de la Vie , médecine et art de vivre aux multiples applications dans notre quotidien.

Il rencontre l’Ayurveda au cours d’un premier voyage en Inde en 1995. Guidé depuis toujours par sa curiosité, son goût des autres, sa soif de connaître, de transmettre, de servir, il complète sa connaissance pratique par la lecture, l’étude et des formations régulières auprès de médecins ayurvédiques en Inde et en France. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:30:00

fin : 2024-04-04

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

L’événement Conférence L’Ayurveda, un outil ludique de connaisance de soi à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2024-03-15 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ