Conférence L’art nouveau dans les arts décoratifs européens Samadet, dimanche 16 juin 2024.

Conférence L’art nouveau dans les arts décoratifs européens Samadet Landes

Invitation à une conférence sur le mouvement international qui porte en France le nom du magasin ouvert par Samuel Bing en 1895, l’Art nouveau réunit tous les champs de la création au nom de l’unité de l’art, de l’art total, et de l’art pour tous. Elle fait écho aux professions de foi de nombreux artistes qui ont délaissé les Beaux-Arts pour les arts dit appliqués ou décoratifs à partir des années 1890. Ils ambitionnent de changer radicalement l’art et les cadres de vie dans le but d’une profonde régénération. Par conséquent, les arts décoratifs (mobilier, verre, céramique, orfèvrerie, textile) occupent, au même titre que l’architecture, une place essentielle. Le public est donc invité à un voyage dans l’abondance des créations de l’Europe de 1900. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 16:00:00

fin : 2024-06-16 17:30:00

Musée de la Faïence Samadet

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine musee.samadet@landes.fr

