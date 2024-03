Conférence La vie quotidienne au château de Kerjean au 18e siècle Saint-Vougay, vendredi 17 mai 2024.

Conférence La vie quotidienne au château de Kerjean au 18e siècle Saint-Vougay Finistère

Que les seigneurs passaient du temps à jouer au quadrille, trictrac et jeu de dames ? Partons à la découverte de cette microsociété !

Sabrina Bisson, chargée d’exposition et des recherches sur le Château de Kerjean, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Morlaix, animera cette conférence qui évoque l’art de vivre dans un château au siècle des Lumières.

Nous avons la chance de disposer de trois inventaires après-décès (1762, 1767 et 1794) qui nous permettent de mieux connaître les différentes pièces du château et leur aménagement. De quoi étudier le mobilier et les objets représentatifs de la noblesse au 18ème siècle, mais également de découvrir l’espace du rez-de-chaussée réservé aux domestiques.

À travers le label Pays d’art et d’histoire, le Pays de Morlaix s’engage à valoriser et à mettre en lumière le patrimoine du territoire auprès de tous les publics. Un programme diversifié d’actions est proposé tel que des visites guidées, des ateliers et des expositions. Dans ce cadre, des conférences sont programmées sur l’ensemble du Pays de Morlaix. Elles sont consacrées au patrimoine dans sa définition la plus large architecture, littérature, archéologie, savoir-faire…. Ces rassemblements permettent d’enrichir nos connaissances, de dialoguer sur des sujets d’actualité du territoire et d’échanger autour du patrimoine.

Public adultes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:00:00

fin : 2024-05-17

Château de Kerjean

Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne chateau.kerjean@cdp29.fr

