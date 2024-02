Conférence La Loire naviguée, un fleuve transformé par l’homme Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire, mercredi 24 avril 2024.

Conférence La Loire naviguée, un fleuve transformé par l’homme Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

À l’occasion de la parution de La Loire portant bateaux. Le défi de la navigabilité XVIIIe-XXe s, Yves Lecœur évoquera la mobilisation des hommes de Loire pour assurer la navigabilité de Saint-Just-Saint-Rambert jusqu’à l’estuaire. Bateliers, marchands, ingénieurs et personnel des Ponts et Chaussées… ont contribué à faire de la Loire un fleuve humanisé, loin de l’image de la Loire sauvage . Ces efforts d’aménagement et d’entretien ont été mis au service d’une marine adaptée aux contraintes du fleuve et de flux commerciaux s’inscrivant de l’échelon local à l’horizon international. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 18:00:00

fin : 2024-04-24 19:30:00

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

L’événement Conférence La Loire naviguée, un fleuve transformé par l’homme Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2024-01-30 par COORDINATION NIEVRE