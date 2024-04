Conférence « Jeanne d’Albret La reine de Navarre huguenote » Café-librairie Danser sous la pluie Pau, mercredi 15 mai 2024.

Conférence « Jeanne d’Albret La reine de Navarre huguenote » Café-librairie Danser sous la pluie Pau Pyrénées-Atlantiques

Fille unique et héritière de Marguerite d’Alençon, sœur de François 1er, et de son second mari, Henri d’Albret, roi de Navarre, Jeanne devient reine de Navarre et dame souveraine de Béarn à la mort de son père en 1555. Si Antoine de Bourbon, son époux, reste fidèle à au catholicisme, Jeanne abjure le catholicisme le jour de Noël 1560 à Pau et devient un des chefs du parti protestant en France. Après avoir tenté d’accorder à ses sujets du Béarn, alors principauté souveraine, une sorte de liberté de conscience religieuse, Jeanne d’Albret devait radicaliser ses positions après l’invasion de son état par les troupes royales en 1571, elle promulgua un ensemble de lois religieuses, les Ordonnances ecclésiastiques qui firent du Béarn un état calviniste, ce qu’il resta jusqu’en 1599. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:00:00

fin : 2024-05-15

Café-librairie Danser sous la pluie 2 Rue du Château

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesamisduchateaudepau@gmail.com

