Conférence Interview avec Annabelle Kremer-Lecointre et Guillaume Lacointre Hagetmau, vendredi 17 mai 2024.

Démystifier le vivant c’est le dévoiler, ôter le mystère derrière lequel nous le dissimulons lorsqu’on utilise à son sujet des métaphores inappropriées voire trompeuses, tant elles font obstacles à sa compréhension. Venez découvrir avec Annabelle Kremer-Lecointre et Guillaume Lecointre ce qu’est réellement le vivant, et jouez à remplacer les métaphores obsolètes.

Conférence suivie d’un buffet et du concert d’Hélène Piris. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:00:00

fin : 2024-05-17 19:30:00

608 chemin de Claron

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conférence Interview avec Annabelle Kremer-Lecointre et Guillaume Lacointre Hagetmau a été mis à jour le 2024-03-07 par Landes Chalosse