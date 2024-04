Conférence « Histoire et mémoires des bombardements alliés sur le sud de la Manche » Théâtre d’Avranches Avranches, mercredi 10 avril 2024.

Conférence « Histoire et mémoires des bombardements alliés sur le sud de la Manche » Théâtre d’Avranches Avranches Manche

Octave Moreau, enseignant d’histoire-géographie, en thèse au laboratoire HisTeMé (Histoire, Territoire, Mémoire) vous propose une conférence sur l’Histoire et les mémoires des bombardements alliés sur le sud de la Manche.

Le département de la Manche fut particulièrement bombardé par l’aviation alliée durant la Seconde Guerre mondiale. Si le Cotentin et surtout Saint-Lô, la capitale des ruines , concentrent la mémoire de ces évènements, les habitants du sud du département ont également fait l’expérience de la violence des bombardements anglo-américains. Leur histoire et leurs mémoires s’inscrivent dans une histoire globale de la Seconde Guerre mondiale que cette conférence se propose d’explorer, de la genèse des bombardements à leurs représentations aujourd’hui.

Théâtre d’Avranches | Boulevard Leon Jozeau Marigné, 50300 Avranches | 02 33 60 78 43 | patrimoine@msm-normandie.fr

Gratuit | sans réservation | À partir de 10 ans| 18h 20h

Octave Moreau, enseignant d’histoire-géographie, en thèse au laboratoire HisTeMé (Histoire, Territoire, Mémoire) vous propose une conférence sur l’Histoire et les mémoires des bombardements alliés sur le sud de la Manche.

Le département de la Manche fut particulièrement bombardé par l’aviation alliée durant la Seconde Guerre mondiale. Si le Cotentin et surtout Saint-Lô, la capitale des ruines , concentrent la mémoire de ces évènements, les habitants du sud du département ont également fait l’expérience de la violence des bombardements anglo-américains. Leur histoire et leurs mémoires s’inscrivent dans une histoire globale de la Seconde Guerre mondiale que cette conférence se propose d’explorer, de la genèse des bombardements à leurs représentations aujourd’hui.

Théâtre d’Avranches | Boulevard Leon Jozeau Marigné, 50300 Avranches | 02 33 60 78 43 | patrimoine@msm-normandie.fr

Gratuit | sans réservation | À partir de 10 ans| 18h 20h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 18:00:00

fin : 2024-04-10 20:00:00

Théâtre d’Avranches Boulevard Leon Jozeau Marigné

Avranches 50300 Manche Normandie patrimoine@msm-normandie.fr

L’événement Conférence « Histoire et mémoires des bombardements alliés sur le sud de la Manche » Avranches a été mis à jour le 2024-04-04 par OT MSM Normandie BIT Ducey-les-Chéris