CONFÉRENCE GESTICULÉE LE MENSONGE DES 3 PETITS COCHONS Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins, mardi 2 avril 2024.

CONFÉRENCE GESTICULÉE LE MENSONGE DES 3 PETITS COCHONS Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Entre isolation écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et clowneries, cette conférence atypique fait le point sur l’habitat écologique.

Les différents scénarios de fin des ressources naturelles s’entremêlent avec des réflexions personnelles pour changer notre regard sur le monde et laisser place à notre imaginaire pour développer des solutions alternatives.

Ouvert à tous dès 8 ans.

Gratuit, nombre de places limité.

​Billetterie en ligne ICI .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:00:00

fin : 2024-04-02

Espace Boby Lapointe 108 Avenue du Maréchal Joffre

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire e.dervaux@cc-sudestuaire.fr

