CONFÉRENCE FAIRE RENAÎTRE UNE FORÊT EN EUROPE DE L’OUEST Sarreguemines, vendredi 19 avril 2024.

CONFÉRENCE FAIRE RENAÎTRE UNE FORÊT EN EUROPE DE L’OUEST Sarreguemines Moselle

Les forêts primaires sont des écosystèmes d’une grande beauté, d’une forte naturalité et d’une grande importance pour le climat. Ces forêts ayant complètement disparu d’Europe de l’Ouest, est-il possible de les reconstituer en interaction avec les sociétés humaines ? Sous quelles conditions ?

18h Projection du film Il était une forêt de Luc Jacquet, dans lequel Francis Hallé, responsable du projet permettant la renaissance d’une forêt primaire en France et dans un pays limitrophe, nous explique l’importance des forêts autonomes, renouvelant et développant sa faune et sa flore sans aucune intervention humaine.

19h30 Petite restauration proposée par l’association Unis pour la Terre.

20h30 Débat avec Jean-Claude Génot, ingénieur écologue, docteur en écologie, auteur de nombreux livres et Michel Greff, animateur-nature et co-président de l’association Unis pour la Terre.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-19 18:00:00

fin : 2024-04-19 22:00:00

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact.med@agglo-sarreguemines.fr

