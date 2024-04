Conférence : Explorer l’exposome, mieux connaître les contaminants de la chaîne alimentaire Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, mardi 16 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-16 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Tous les âges

Conférence gratuiteExplorer l’exposome : mieux connaître les contaminants de la chaîne alimentaire Présentée le mardi 16 avril à 19h par Gaud Dervilly, Directrice adjointe et responsable scientifique de l’UMR 1329 LABERCA, Oniris/INRAE Les contaminants chimiques, d’origine naturelle ou de synthèse, produits de manière intentionnelle ou non, sont autant de dangers susceptibles d’entrer dans la chaîne alimentaire, et représenter, selon leur toxicité et les niveaux d’exposition, un risque pour le consommateur. L’évaluation et le contrôle des risques associés à ces substances, constituent une priorité en termes de santé publique. Dans ce sens, le concept de l’exposome, introduit en 2005 englobe les expositions environnementales qu’un organisme subit de sa conception à la fin de sa vie. Les interactions entre génome et exposome sont aujourd’hui étudiées pour tenter d’expliquer l’émergence de maladies chroniques. Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles.Entrée libre par le 12 rue VoltaireEn partenariat avec le Labo des Savoirs.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr