CONFÉRENCE / Espèces en transit Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans

CONFÉRENCE / Espèces en transit La série du MOBE vous propose 6 petites histoires autour des paysages, qui dessinent ensemble une grande histoire de la vie et de la Terre. Jeudi 18 avril, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

La vie et la Terre sont bel et bien dynamiques. Les milieux bougent en permanence, de l’histoire géologique et paléontologique du vivant, jusqu’aux interactions des humains avec les autres espèces animales et végétales. La série du MOBE vous propose 6 petites histoires autour des paysages, qui dessinent ensemble une grande histoire de la vie et de la Terre.

Par Françoise Burel et Jacques Baudry, biologistes, spécialistes de l’écologie du paysage. Françoise Burel est directrice de recherche (CNRS, Rennes) et étudie la dynamique des paysages à différentes échelles. Elle a reçu la médaille d’argent du CNRS en 2009. Jacques Baudry est ingénieur agronome et travaille sur les continuités écologiques.

Forêt, zone humide, prairie, ces mots évoquent des milieux bien précis. Mais sont-ils si séparés les uns des autres ? Les animaux et végétaux voyagent pendant leur cycle de vie. Ils ont souvent besoin de plusieurs milieux, aussi les continuités écologiques sont vitales à préserver. Différentes échelles s’entrecroisent, du microscopique aux géants des forêts ! Découvrez un monde interconnecté, où les transitions entre milieux sont progressives et riches en biodiversité.

Jeudi 18 avril à 19h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2211845888070400003 »}]

