Conférence Destins croisés de quatre artistes emblématiques, Picasso, Foujita, Modigliani et Soutine, aux avant-gardes du XXème siècle Troyes, jeudi 16 mai 2024.

Délaisser des berceaux familiaux d’Espagne, d’Italie, du Japon et de Biélorussie pour rejoindre Paris au début du XXème siècle fut le destin de ces artistes gourmands de liberté et de reconnaissance.

> Pourquoi Paris en fit-elle des génies de la Modernité ?

> Pourquoi n’y écoutèrent-ils en définitive qu’eux-mêmes sans se soucier du quand dira-t-on, du conformisme, du politiquement correct et de la censure d’une ville aussi merveilleuse qu’impitoyable ?

> Pourquoi y transgressent-ils les Maîtres et l’académisme pour imposer leur esthétique si magnifique et si singulière ?

> Par quels nouveaux moyens ont-ils décomposé et recomposé le monde à leur image ?

> Pourquoi l’École de Paris se singularise-t-elle parmi les avant-gardes du XXème siècle ?



Pour répondre à ces questions, il s’agira de définir à quel point la spatialité de Cézanne au pied de la Sainte-Victoire pèse dans la formation d’artistes ambitieux mais encore en herbe, de mesurer à quel point Matisse, leur aîné, inventeur de Luxe, Calme et Volupté en 1904, fut la passerelle qui les mène à passer plus aisément de l’Autrefois à l’Aujourd’hui, qui leur ouvre les portes du postimpressionniste, du fauvisme et de l’expressionnisme. Matisse qui est le premier à qualifier ses amis Picasso et Braque en 1908 de cubistes.



Ce sera surtout aux œuvres de répondre.

Et aussi à la genèse des artistes en herbe. À l’histoire de leur détermination, de leur culture natale, de leur virtuosité, de leur philosophie naturelle ainsi que de leur ardeur au travail.

Les raisons qui mènent à la naissance des trophées qu’ils laissent derrière eux et qui font la fierté actuelle des plus grandes collections muséales et privées, diffèrent mais ils convergent dans la recherche de la Beauté absolue et dans l’intime partage de leurs rêves d’humanité et de sublimation.

Le séjour que Modigliani, Soutine et Foujita font ensemble, partageant maison et travaux dans le Midi de la France au printemps et à l’été 1918, illustrera en conclusion ce que peut produire de merveilles dans l’Histoire de l’art les effets du confinement, des confrontations d’egos, les surpassements de personnalités fortes et particulières, les géniales performances d’amis, les œuvres exemplaires issues de la maturation de leur subjectivité individuelle et collective sous-tendue par la création artistique et leur rêve d’éternité au monde. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 18:00:00

fin : 2024-05-16

Amphithéâtre du musée d’Art moderne

Troyes 10000 Aube Grand Est

