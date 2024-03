Conférence des Amis du MUba MUba Eugène Leroy Tourcoing, jeudi 4 avril 2024.

Conférence des Amis du MUba « Turner, le premier impressionniste » par Grégory Vroman Jeudi 4 avril, 18h30 MUba Eugène Leroy Tarif gratuit pour les adhérents et 8€ pour les non-adhérents

Début : 2024-04-04T18:30:00+02:00 – 2024-04-04T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T18:30:00+02:00 – 2024-04-04T19:30:00+02:00

La conférence traite de l’influence du peintre anglais William Turner (1775-1851) sur les impressionnistes, dans l’importance donnée au paysage et au rendu des effets atmosphériques.

Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d'art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d'exposition.

Joseph Mallord William Turner, Bateaux de pêche avec Hucksters, huile sur toile, 174.5 × 224.9 cm. Art Institute, Chicago, licence Creative Commons Zero