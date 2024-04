Conférence débat « Changer de regard pour changer le monde » Centre culturel C2 Torcy, jeudi 4 avril 2024.

Conférence débat « Changer de regard pour changer le monde » Centre culturel C2 Torcy Saône-et-Loire

Explorez de nouveaux regards pour unir les individus et transformer le monde lors de cette conférence avec l’anthropo-conteur Clair Michalon.

Des sujets tels que les rapports interpersonnels, les valeurs implicites et les défis sociétaux seront abordés pour favoriser une véritable communication et promouvoir le changement positif. .

Début : 2024-04-04 18:30:00

fin : 2024-04-04

Centre culturel C2 2 rue Jean Vilar

Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

