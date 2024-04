Conférence de Xavier Coumoul Pesticides, quels effets sur notre santé ? Rouen, jeudi 18 avril 2024.

Conférence de Xavier Coumoul Pesticides, quels effets sur notre santé ? Rouen Seine-Maritime

Les pesticides contaminent notre environnement et les individus qui le composent. Les dernières données épidémiologiques et toxicologiques permettent de mieux appréhender leurs dangers et les risques qu’ils peuvent présenter pour la santé. Comme pour tous les polluants de l’environnement, les effets de ces molécules sont complexes, pouvant conduire à des pathologies cancéreuses ou à des troubles du neurodéveloppement. Les risques pour la santé doivent être appréhendés au regard de cette complexité impliquant de nombreux paramètres (dose, temps, période d’exposition mais aussi les vulnérabilités de certaines populations). Ces molécules contaminant l’environnement, les réflexions sociétales sur les pesticides doivent aussi s’intégrer dans le concept de santé planétaire.

Conférence gratuite sur inscription

Lieu Hôtel de Région de Rouen

Les pesticides contaminent notre environnement et les individus qui le composent. Les dernières données épidémiologiques et toxicologiques permettent de mieux appréhender leurs dangers et les risques qu’ils peuvent présenter pour la santé. Comme pour tous les polluants de l’environnement, les effets de ces molécules sont complexes, pouvant conduire à des pathologies cancéreuses ou à des troubles du neurodéveloppement. Les risques pour la santé doivent être appréhendés au regard de cette complexité impliquant de nombreux paramètres (dose, temps, période d’exposition mais aussi les vulnérabilités de certaines populations). Ces molécules contaminant l’environnement, les réflexions sociétales sur les pesticides doivent aussi s’intégrer dans le concept de santé planétaire.

Conférence gratuite sur inscription

Lieu Hôtel de Région de Rouen .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18 21:30:00

5 rue Robert Schuman

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie forum@scienceaction.asso.fr

L’événement Conférence de Xavier Coumoul Pesticides, quels effets sur notre santé ? Rouen a été mis à jour le 2024-04-04 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES