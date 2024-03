CONFÉRENCE DE ROB HOPKINS ACCÉLÉRONS LA TRANSITIONS ! Arsenal Metz, mardi 2 avril 2024.

Mardi

Sans transition ! en partenariat avec la Ville de Metz, l’Eurométropole de Metz, avec le soutien de Citiz Grand Est, et en coopération avec La MAEC-Metz en Transition et les éditions Actes Sud, ont le plaisir de vous annoncer que Rob Hopkins sera présent à Metz le 2 avril en soirée pour une conférence interprétée !

L’initiateur du mouvement mondial des villes en transition et protagoniste du film Demain répondra ensuite aux questions du public puis proposera une séance de dédicace.

Alors que nous assistons à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes et à la montée des inégalités, comment lutter contre le dérèglement climatique et les injustices sociales ? Quelles solutions s’offrent à nous au niveau local pour accélérer la transition ? Comment repenser le fonctionnement des villes et des entreprises pour les rendre plus résilientes ?

Relocaliser l’économie, renforcer les solidarités, réduire nos consommations d’énergies fossiles mais aussi acquérir les compétences nécessaires à une meilleure autonomie de nos territoires sont les pistes d’actions individuelles et collectives que viendra nous proposer notre expert britannique.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 18:30:00

fin : 2024-04-02 21:00:00

Arsenal 3 Avenue Ney

Metz 57000 Moselle Grand Est

L’événement CONFÉRENCE DE ROB HOPKINS ACCÉLÉRONS LA TRANSITIONS ! Metz a été mis à jour le 2024-03-01 par AGENCE INSPIRE METZ