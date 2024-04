Conférence de l’AGORA à Vendôme Vendôme, jeudi 11 avril 2024.

Conférence de l’AGORA à Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Jeudi

l’Agora aura l’honneur de recevoir Hubert Aupetit pour parler du lien entre les mots et les choses avec, au passage, un clin d’oeil à nos Ronsard et Du Bellay locaux.

Conférence de l'AGORA à Vendôme. Hubert Aupetit, professeur de lettres émérite au lycée Louis-le-Grand, critique littéraire et écrivain, viendra explorer avec nous les ressorts de la formation et de la fixation d'une langue et les limites de ce que l'on peut attendre du langage en matière de « fidélité » au réel. Entre métaphores et nuances grammaticales, la langue apparaît comme un organisme vivant et complexe, ouvrant un univers parallèle…Conférence suivie d'un échange convivial.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:30:00

fin : 2024-04-11

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire agora.vendomoise@gmail.com

