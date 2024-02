Conférence de Christophe Durand Les femmes aux Jeux Olympiques Ouistreham, mercredi 10 avril 2024.

Conférence de Christophe Durand Les femmes aux Jeux Olympiques Ouistreham Calvados

La conférence de Christophe Durand sur « Les femmes aux Jeux Olympiques » explore l’évolution de la participation féminine dans le sport olympique. Durand, conférencier et professeur des universités, analyse les défis, les succès et les enjeux contemporains entourant la représentation féminine. Au-delà des faits, il met en lumière le rôle transformateur du sport pour les femmes et l’importance des Jeux Olympiques dans la promotion de l’égalité des sexes. La conférence offre une expérience d’apprentissage et de débat, inspirant les participants à soutenir les réalisations des femmes dans le sport et la société.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 17:30:00

fin : 2024-04-10

Le Pavillion

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

