Conférence d’astronomie l’éclat des étoiles Valcourt, vendredi 19 avril 2024.

Tout public

Le fait de classer les astres selon leur éclat ne date pas d’hier. Progressivement, l’évaluation visuelle rudimentaire a été complétée et affinée à l’aide des instruments d’observation et de mesure. On s’est rendu compte également, que l’éclat visible depuis la Terre n’était pas forcément le reflet de la réalité. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-19

Rue Roger Etienne

Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est

