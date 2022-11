Conférence : crise climatique du mondial, au local Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Marne

Saint-Dizier

Conférence : crise climatique du mondial, au local Saint-Dizier, 8 décembre 2022, Saint-Dizier. Conférence : crise climatique du mondial, au local

Place Aristide Briand Théâtre Saint-Dizier Marne Théâtre Place Aristide Briand

2022-12-08 18:30:00 – 2022-12-08

Théâtre Place Aristide Briand

Saint-Dizier

Marne Docteur en physique de l’atmosphère et président de l’association de Climatologie de Haute-Marne, Alexandre Berger interviendra sur ces différents sujets à l’occasion de cette conférence ouverte à tous +33 3 25 07 31 50 Théâtre Place Aristide Briand Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Saint-Dizier Marne Théâtre Place Aristide Briand Ville Saint-Dizier lieuville Théâtre Place Aristide Briand Saint-Dizier Departement Marne

Saint-Dizier Saint-Dizier Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Conférence : crise climatique du mondial, au local Saint-Dizier 2022-12-08 was last modified: by Conférence : crise climatique du mondial, au local Saint-Dizier Saint-Dizier 8 décembre 2022 Marne Place Aristide Briand Théâtre Saint-Dizier Marne Saint-Dizier

Saint-Dizier Marne