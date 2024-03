Conférence Concert « Folk ou pas Folk ? » Gissey-sur-Ouche, samedi 6 avril 2024.

Conférence Concert « Folk ou pas Folk ? » Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Le café associatif de Gissey vous propose « Folk ou pas folk ? » Le folk song américain.

Sous la forme d’une conférence concert, Uncle YU, aka Cyrille Bourgogne vous présentera une définition de la chanson folk américaine. Par le prisme de l’année 1965 et du soi-disant scandale Bob Dylan, il retracera son histoire à l’aide d’extraits musicaux, de citations, d’anecdotes et, bien entendu, de morceaux live.

Programme :

1965 : La coupure entre le folk song et folk rock ?

• Qu’entendons-nous par « chanson folk » ?

• Le folk américain vecteur de contestation, protestation et prise de conscience et son histoire.

• L’impact du folk song américain au Canada.

• Le tout entrecoupé de quelques extraits audios et de morceaux références joués en live (guitare / chant).

Durée : 1h15 à 1h30

Consommations soumises à adhésion à l’association La Lampisterie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

10 rue des Ponts

Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com

L’événement Conférence Concert « Folk ou pas Folk ? » Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-03-26 par COORDINATION CÔTE-D’OR