Conférence : co-habiter avec la faune sauvage L’Avant Seine Meudon

Conférence : co-habiter avec la faune sauvage Pour compléter l’exposition, Les autres coloca’terre de nos villes, le conférencier Thomas Jean met en lumière l’importance de préserver la biodiversité et ce, même en milieu urbain. Jeudi 18 avril, 19h00 L’Avant Seine Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T19:00:00+02:00 – 2024-04-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T19:00:00+02:00 – 2024-04-18T20:00:00+02:00

L’urbanisation, l’agriculture, l’industrialisation sont autant de facteurs qui participent à la destruction d’habitats naturels essentiels au bon développement de la faune sauvage. Depuis des décennies, les villes s’étendent sur le territoire de la faune sauvage avec l’impact que l’on connait sur la biodiversité. Cela pousse de nombreuses espèces à pénétrer dans la ville afin d’y installer leur territoire, mais à quel prix ?

Parfois la cohabitation se passe sans heurt mais dans d’autres cas, la confrontation semble inévitable au vue de la perception que nous avons de la faune sauvage. Nous envisageons souvent les désagréments liés à la présence d’animaux sous le seul angle humain mais qu’en est-il pour la faune sauvage ?

Cette conférence a pour but d’en apprendre plus sur la situation actuelle de la faune sauvage des villes et de se poser les bonnes questions pour l’avenir. Quel est notre rapport au Vivant ? Avons-nous une perception cohérente de la faune sauvage ? La ville est-elle réellement dédiée à l’être humain ? Une cohabitation est-elle possible ?

Cette conférence est proposée dans le cadre de l’exposition « Les autres coloca’terres de nos villes » jusqu’au 24 avril.

L’Avant Seine 3 rue du Martin-Pêcheur, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/meudon/events/les-autres-colocaterre-de-nos-villes »}]

