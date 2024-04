Conférence « Citius, altius, fortius (plus vite, plus haut, plus fort) devise des JO… et des insectes » Nogent-sur-Vernisson, jeudi 23 mai 2024.

Conférence

Conférence « Citius, altius, fortius (plus vite, plus haut, plus fort) devise des JO… et des insectes » par Christophe Bouget, chercheur en entomologie. Une conférence proposée par Cultur’Aux Barres à l’amphithéâtre de l’Arboretum National des Barres. Entrée gratuite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:00:00

fin : 2024-05-23

Domaine des Barres

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire

