Conférence « Caprice ou émotion: si on entrait dans la tête de nos enfants ? » Sancerre, samedi 13 avril 2024.

Venez partager vos expériences et comprendre encore plus votre enfant au travers de cet atelier « en forêt » gratuit. Sur réservation

Animée pas Mme Dousset Isabel

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 11:30:00

241 Avenue de Verdun

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire jeux-et-merveilles-direction@orange.fr

