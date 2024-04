Conférence Biodiversité dans le jardin et Autonomie alimentaire Saint-Crépin-et-Carlucet, samedi 6 avril 2024.

Damien Dekarz s’adresse à tous ceux qui rêvent d’un jardin productif en fruits et légumes favorisant la biodiversité dans son ensemble pour une alimentation saine et respectueuse de l’environnement. Passionné depuis l’enfance par la nature, il débute en 2009 son activité de maraîchage et co-fonde l’association La graine indocile qui promeut des alternatives pour une autonomie durable. Auteur de trois livres « La permaculture au jardin mois par mois », « La forêt comestible » et « Le Canard coureur indien Votre atout pour un potager sans limaces » aux édition de Terran, il est connu pour ses 350 vidéos inspirantes sur la chaîne « Permaculture, agroécologie etc. » (Youtube) avec près de 440.000 abonnés.

– Participation libre et consciente

– À partir de 16h30 goûter champêtre offert dans le Verger de l’École

L’association Verger et Biodiversité EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 16:30:00

fin : 2024-04-06

Foyer Rural / Salle des fêtes

Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine vergeretbiodiversite@mail.fr

