Conférence au Musée de l’Etang Rouge par l’archéologue Louis Roussel Route de Franche-Comté Seurre, dimanche 23 juin 2024.

Découvrez l’histoire du site de l’Etang rouge. Ses maisons et bâtiments de fermes datés du XVIIe au XIXe siècle, démontés et reconstruits dans les années 1990, offrent un précieux témoignage des techniques de construction traditionnelles du Val de Saône. Une conférence par l’archéologue Louis Roussel, qui a supervisé l’étude et la reconstruction des bâtiments. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 12:00:00

Route de Franche-Comté Etang rouge

Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@saone-tourisme.fr

L’événement Conférence au Musée de l’Etang Rouge par l’archéologue Louis Roussel Seurre a été mis à jour le 2024-03-20 par COORDINATION CÔTE-D’OR