Conférence Amphi René Cassin / Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence, jeudi 18 avril 2024.

Conférence Amphi René Cassin / Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pour une approche subjective des relations internationales, Bertrand Badie Politologue, professeur des Universités

Invasion de l’Ukraine par la Russie, montée en puissance de la Chine, interminable conflit israélo-palestinien.

La géopolitique ferait son grand retour. Mais c’est un retour en trompe-l’œil. La vieille géopolitique, avec sa prétention d’objectivité et ses déterminants structurels (géographiques, historiques), est insuffisante pour appréhender la complexité d’un monde de plus en plus fragmenté et chaotique. C’est pourquoi il faut remettre l’humain, avec ses différentes composantes subjectives mémoire, culture, perception, émotion –, au centre du jeu. Les princes d’antan ont désormais affaire aux sociétés. Les acteurs ont chacun leur grammaire pour interpréter les événements. Le principal chantier est donc la compréhension et la maîtrise de ces subjectivités. Faute de quoi l’Occident, après avoir perdu son hégémonie, pourrait devenir totalement hors-jeu.



Bertrand Badie est professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. Reconnu comme l’un de nos meilleurs experts en relations internationales, il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages qui font référence, dont Le Temps des humiliés, L’Hégémonie contestée et Vivre deux cultures, tous parus aux éditions Odile Jacob. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:00:00

fin : 2024-04-18 20:00:00

Amphi René Cassin / Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta

Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@up-aix.com

L’événement Conférence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme d’Aix en Provence