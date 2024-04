Conférence : 1874, la première exposition impressionniste (gratuit) Musée des Impressionnismes Giverny, jeudi 18 avril 2024.

Conférence : 1874, la première exposition impressionniste (gratuit) Musée des Impressionnismes Giverny Jeudi 18 avril, 18h00

Début : 2024-04-18 18:00

Fin : 2024-04-18 19:00

Célébrez les 150 ans de l’impressionnisme avec une conférence gratuite au musée des impressionnismes Giverny ! Jeudi 18 avril, 18h00 1

https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/gratuit-conference-1874-la-premiere-exposition-impressionniste

Conférence

Afin de célébrer les 150 ans de l’impressionnisme, plongez au cœur de la première exposition de 1874. Accueillie dans l’atelier du photographe Nadar, c’est à l’issue de cette exposition qu’apparait le mot « impressionniste ». Elisa Bonnin, chargée de médiation culturelle au musée des impressionnismes Giverny, vous révèlera les dessous de cette date historique.

Lieu : auditorium du musée des impressionnismes Giverny.

Musée des Impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Giverny 27620 Eure