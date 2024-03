Confé’ Soirées – L’Alsace autrichienne (Collégiale de Thann) Lerchenberg Mulhouse, jeudi 11 avril 2024.

Confé’ Soirées – L’Alsace autrichienne (Collégiale de Thann) Lerchenberg Mulhouse Jeudi 11 avril, 20h00

André Walgenwitz vous propose de découvrir un pan de l'histoire alsacienne peu connu, l'Alsace autrichienne, en s'intéressant particulièrement à Collégiale de Thann, réalisée lors de cette période.

Les Confé’ Soirées reprennent au Lerchenberg, au 11 rue du Cercle à Mulhouse, pour un nouveau cycle de conférences-débats vous invitant au voyage et à la découverte les 2e jeudis du mois à 20h.

Le jeudi 11 avril à 20h, André Walgenwitz vous propose de découvrir un pan de l’histoire alsacienne peu connu, l’Alsace autrichienne, en s’intéressant plus particulièrement au patrimoine historique de la Collégiale de Thann.

Si Ottmarsheim ainsi que la bande rhénane faisaient partie des domaines héréditaires des Habsbourg dès le 11ème siècle, ils ne devinrent autrichiens qu’au début du 14ème siècle suite à l’union matrimoniale entre Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg qui eut lieu à Thann en 1324.

La conférence présentera la période entre 1324 et 1648, à savoir la période autrichienne du Vorderösterreich (Autriche Antérieure), au cours de laquelle la région Sud-Alsace fut autrichienne et lors de laquelle fut notamment réalisée la Collégiale de Thann.

Le conférencier s’attachera à expliquer les circonstances de dimension européenne qui ont amené la partie sud du département du Haut-Rhin ainsi que le Territoire de Belfort à être autrichiens pendant plus de trois siècles jusqu’en 1648.

Il donnera un éclairage particulier aux caractéristiques autrichiennes de la collégiale de Thann en présentant ses très nombreux éléments historiques et artistiques qui relèvent de l’histoire de l’Autriche et des souverains de la dynastie des Habsbourg.

Cette conférence permettra de découvrir pour quelles raisons une partie de l’Alsace est devenue autrichienne et de découvrir les réalités tangibles encore visibles de nos jours.

Une buvette sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.

Lerchenberg 11 rue du Cercle, 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin