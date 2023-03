Salon des Arts Condé-sur-Vire Catégories d’Évènement: Condé-sur-Vire

Manche

Salon des Arts, 25 mars 2023, Condé-sur-Vire . Salon des Arts Salle des Fêtes Condé-sur-Vire Manche

2023-03-25 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-26 18:00:00 18:00:00 Condé-sur-Vire

Manche . Rendez-vous à la salle des fêtes de Condé-sur-Vire.

Entrée libre de 10h à 18h.

Venez découvrir de multiples œuvres, peintures, photos, sculptures… Vernissage le samedi 25 mars 2023 à 11h. Un Foodtruck « Les crêpes à ptit cocc' » sera présent le dimanche 26 mars de 10h à 17h, vous proposera galettes complètes et crêpes. Rendez-vous à la salle des fêtes de Condé-sur-Vire.

Entrée libre de 10h à 18h.

Venez découvrir de multiples œuvres, peintures, photos, sculptures… Vernissage le samedi 25 mars 2023 à 11h. Un Foodtruck « Les crêpes à ptit cocc' » sera présent le dimanche 26 mars de 10h à 17h, vous proposera galettes complètes et crêpes. https://conde-sur-vire.fr/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=beez_20&link=bc38694ba43d82980458748fdfcec00c417c9540 Condé-sur-Vire

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Condé-sur-Vire, Manche Autres Lieu Condé-sur-Vire Adresse Salle des Fêtes Condé-sur-Vire Manche Ville Condé-sur-Vire Departement Manche Tarif Lieu Ville Condé-sur-Vire

Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conde-sur-vire /

Salon des Arts 2023-03-25 was last modified: by Salon des Arts Condé-sur-Vire 25 mars 2023 Condé-sur-Vire manche Salle des Fêtes Condé-sur-Vire Manche

Condé-sur-Vire Manche