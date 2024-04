Concours « Peintres dans la ville’ à Blangy-sur-Bresle Salle des fêtes Blangy-sur-Bresle, samedi 4 mai 2024.

Concours « Peintres dans la ville’ à Blangy-sur-Bresle Salle des fêtes Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

C’est le retour du concours « peintres dans la ville » à Blangy-sur-Bresle

Inscription à partir de 8h à la salle des fêtes

De 9h à 16h Concours amateurs et confirmés en centre-ville

Peinture d’une fresque sur la place de l’église

Balade dessinée le long de la boucle de l’Agrion de Mercure

18h Remise des prix au musée du verre pour les peintres inscrits au concours et exposition des oeuvres jusqu’au 26 mai

Concours gratuit n’hésitez pas

Infos 06 86 88 78 25

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 08:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie blangyloisirs@outlook.fr

