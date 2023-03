Concours National de Sauts d’Obstacles Stade équestre du Sichon Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Allier Concours de sauts d’obstacles sur la journée. Entrée gratuite. Buvette et restauration midi et soir. centreequestrehippos@gmail.com +33 6 15 30 26 38 Stade équestre du Sichon 104-106 avenue Jean Jaurès Vichy

