CONCOURS INTERNATIONAL DE MAQUETTES Saumur, samedi 18 mai 2024.

CONCOURS INTERNATIONAL DE MAQUETTES Saumur Maine-et-Loire

Le Concours International de Maquettes revient pour une nouvelle édition au Musée des Blindés de Saumur !

Depuis plus de 30 ans, le Musée des Blindés de Saumur accueille le temps d’un week-end les passionnés du maquettisme militaire qui se retrouvent dans ce cadre unique, au pied de leurs modèles d’acier.

L’édition 2024 reprend la formule qui fait l’ADN de ce concours un thème historique, un concours exigeant, une exposition de plus de 400 maquettes au pied des véhicules blindés dans les salles du musée, des stands de vente de matériel spécialisé, des démonstrations par un invité reconnu dans le milieu, des points de restauration sur place, des visites guidées des réserves du musée et des démonstrations dynamiques d’engins blindés…

2024 propose aussi des nouveautés telles que, entre autres, un espace dédié aux maquettes téléguidées et des ateliers d’initiation pour enfants !

L’ambition du Musée des Blindés est clair faire monter en puissance cet évènement pour conforter son caractère unique, international et incontournable pour la communauté des maquettistes.

LE CONCOURS, MODE D’EMPLOI :

Le concours est ouvert à toutes les maquettes présentant un véhicule terrestres blindé ou non datant de 1900 à nos jours (en cohérence avec la collection du musée). Chaque participant choisira de concourir au sein d’une des 10 catégories -standards et masters qui permet aux différentes techniques, nivaux, âges, échelles et créativité de s’exprimer !

Les plus aguerris proposent leur maquette dans les catégories masters, et notamment dans la plus attendue du concours la thématique. Celle-ci change chaque année et 2024 se tourne naturellement vers « 1944 l’année des débarquements ». Tous les débarquements ayant lieu en 1944 à travers le monde sont attendus.

UN PROGRAMME POUR TOUS LES PUBLICS :

– LES EXPOSANTS

Les concurrents et d’autres maquettistes sont aussi invités à dévoiler leurs œuvres au regard du public. Là, plus de limites les thèmes sont aussi larges que l’imagination de ces passionnés et bateaux, avions, figurines côtoient les blindés et les véhicules motorisés de toutes tailles. Certains viennent en individuel, d’autres en club. Tous traversent la France et parfois nos frontières pour plaisir de présenter leurs réalisations au public et discuter avec leurs pairs dans une belle ambiance d’échanges et de convivialité.

– LES COMMERÇANTS

Des commerçants spécialisés répondent aussi présents à l’appel de cet évènement. Ils proposent sur leurs stands le nécessaire, et bien plus, pour s’adonner à la passion de la maquette colles, matériaux, petits outillages mais aussi maquettes à monter de toutes marques. 2024 aura son lot de nouveaux stands à accueillir ! À leurs côtés, des artisans vendent également leurs propres kit de maquette des modèles uniques à monter soi-même.

– LES DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES ET BLINDÉS

Les visiteurs présents au Concours international de la maquette du musée des Blindés ont également la chance d’assister à des démonstrations dynamiques d’engins blindés. Les 6 véhicules choisis respectent eux aussi la thématique « 1944, les débarquements » et montreront toute leur puissance et précision les 19 et 19 mai à Saumur.

Gratuit, 2 fois par jour.

– LES VISITES DES RÉSERVES

Lors de cet évènement, le Musée propose aussi des visites de ses réserves ! Une opportunité rare encadrée par des guides bénévoles pour en profiter au maximum. Pour des raisons de conservation et de sécurité, les groupes et les visites seront limités.

Pour réserver une place, il est conseillé de réserver en ligne sur la nouvelle billetterie du Musée (ouverte dès le 10 février 2024). Quelques places seront également proposées à la vente, sur place. Tarif 5 € par personne.

NOUVEAUTÉS :

– STAND D’INITIATION POUR LES ENFANTS

Durant les deux journées, un stand est réservé pour initier les enfants à cet art qu’est le maquettisme ! Des projets adaptés, des explications et un accompagnement sur mesure, de quoi ravir les futurs concurrents de Saumur.

– JEU « MONTE DANS LE CHAR ! »

Les visiteurs et participants peuvent acheter des billets 30 minutes avant chaque démonstration dynamique. Les gagnants seront tirés au sort et auront la chance unique de pouvoir monter dans un des 6 chars de la démonstration dynamique et ressentir les sensations des tankistes.

Possibilité de rejouer pour chaque tirage !

Tarif du billet 2 €.

LES INVITÉS :

– KRISTOF PULINCKX

Formé auprès de la célèbre école belge, il a su développer son propre style et dès les années 1990 se faire un nom sur la scène internationale du modélisme. rédacteur d’innombrables articles dans une multitude de publications et dans plusieurs langues, il est également très appréciés pour des démonstrations lors de grands salons internationaux.

Les 18 et 19 mai, c’est à Saumur que Kristof joue du pinceau pour monter au public ses techniques de peinture et échanger sur ses secrets de fabrications avec les visiteurs !

DAVID GRUMMITT

Rédacteur en chef de la revue « Military Modelcraft International », première revue de maquettisme en langue anglaise, David Grummitt est un maquettiste chevronné et reconnu qui fait partie du jury du concours. .

1043 route de Fontevraud

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire musee-des-blindes@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18



L’événement CONCOURS INTERNATIONAL DE MAQUETTES Saumur a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire