Concours fédéral de surfcasting Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe, samedi 4 mai 2024.

Concours fédéral de surfcasting Concours de pêche en bord de mer réservé aux licenciés FFPS. Le surfcasting pêche à la ligne dans la vague est une technique de pêche en mer pratiquée depuis les rochers, les plages, ou les digues. Samedi 4 mai, 09h00 Plage des Bretons 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T19:00:00+02:00

Plage des Bretons 44420 La turballe Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 05 30 63 »}, {« type »: « email », « value »: « surfcastingturballais@outlook.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.surfcastingturballais.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-federal-de-surfcasting-la-turballe.html »}]

