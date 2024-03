Concours : Dessin gagnant ! Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle, samedi 18 mai 2024.

Concours : Dessin gagnant ! Saviez-vous qu’en 1924 les épreuves artistiques avaient la même valeur que les épreuves sportives aux Jeux Olympiques ? Cette année, nous remettons au goût du jour le « Pentathlon des Muses » et vous… Samedi 18 mai, 13h30 Maison-atelier Foujita Plus d’informations sur les modalités de participation sur notre site Internet

Saviez-vous qu’en 1924 les épreuves artistiques avaient la même valeur que les épreuves sportives aux Jeux Olympiques ? Cette année, nous remettons au goût du jour le « Pentathlon des Muses » et vous sollicitons pour un concours artistique ! A la manière de Foujita ou à la manière du dessin manga, proposez-nous votre dessin de sportif réel ou imaginaire.

Remise des récompenses le 22 septembre à 18h30 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle

