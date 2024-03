CONCOURS DE SCULPTURES SUR SABLE EN FAMILLE Le Pouliguen, jeudi 18 juillet 2024.

CONCOURS DE SCULPTURES SUR SABLE EN FAMILLE Le Pouliguen Loire-Atlantique

Chaque famille pourra s’exprimer à travers une sculpture sur le thème imposé « Les Jeux Olympiques ». Tout ce qui se passe dans et sur l’EAU (natation, plongeon, water-polo, canoë, planches diverses, voiliers, surf, etc..). Le concours est ouvert aux familles avec enfants de 4 à 11 ans dans un espace limité de 16m2 (4m x 4m). Elles devront apporter leur propre matériel (petit matériel enfants uniquement) Toutes les familles seront récompensées. Places limitées 80 familles Les équipes sont composées de 2 à 4 participants maximum dont au moins 1 enfant et 1 adulte.

Réservations (obligatoire et uniquement sur place aux jours suivants)

– Sur le site jusqu’au dimanche 14 juillet 19h : Concours de sculptures sur sable en famille | Comité Fêtes (cmdflepouliguen.fr)

Puis :

– Lundi 15 juillet entre 10h30 et 12h30 au bassin, sur le port, Quai Jules Sandeau

– Lundi 15 juillet entre 16h30 et 18h30 près de l’horloge au bout de la promenade

– Mardi 16 juillet entre 10h30 et 12h30 au bassin, sur le port, Quai Jules Sandeau

– Mardi 16 juillet entre 16h30 et 18h30 passage d’Egrigny près du poste de secours

Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 10:00:00

fin : 2024-07-18 12:00:00

Plage du Nau

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire cmdflepouliguen@gmail.com

L’événement CONCOURS DE SCULPTURES SUR SABLE EN FAMILLE Le Pouliguen a été mis à jour le 2024-03-12 par eSPRIT Pays de la Loire