Concours de saut d’obstacles Ribeauvillé, jeudi 16 mai 2024.

Concours de saut d’obstacles Ribeauvillé Haut-Rhin

Les chevaux du centre équestre et leurs cavaliers se réunissent pour franchir les obstacles de cette compétition. Epreuves amateurs et pros !

Les chevaux du centre équestre et leurs cavaliers se réunissent pour franchir les obstacles de ce concours de sauts d’obstacles. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16

fin : 2024-05-20

1 chemin Steiner Kreuz

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est emmanuel.jenny@gmail.com

L’événement Concours de saut d’obstacles Ribeauvillé a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr