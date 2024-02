Concours de saut d’obstacles Iffendic Iffendic, dimanche 3 novembre 2024.

Le Centre Equestre et Poney Club de Trémelin, situé à Iffendic, organise un concours de saut d’obstacles catégorie Club Poneys et Club Poneys Prépa.

Chevaux, cavaliers et spectateurs sont attendus pour vivre des moments passionnants de compétition dans la bonne humeur.

Entrée gratuite

Dates de concours

28 janvier ;

25 février ;

17 mars ;

Les 14/15/16 juin ;

13 octobre ;

03 novembre ; .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-03

fin : 2024-11-03

Centre équestre de Trémelin

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne tremelin-equitation.com

