CONCOURS DE PEINTURES COULEURS DE BRETAGNE Piriac-sur-Mer, dimanche 19 mai 2024.

Coucours ouvert à tout le monde, les petits et les grands, les amateurs et confirmés !

Toutes les techniques sont autorisées peinture, feutres, pastels…

Déroulement de la journée

– 8h/12h accueil et inscriptions des participants à la Maison du Patrimoine, place Henri Vignioboul

– 8h/16h création des oeuvres sur le Patrimoine de Piriac-sur-Mer

– 15h/16h retour des oeuvres et encadrements

– 16h30 réunion du jury

– 18h palmarès et récompenses

Pour toutes informations complémentaires sur le déroulement du concours Couleurs de Bretagne

A vos crayons et pinceaux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 08:00:00

fin : 2024-05-19 18:30:00

Maison du Patrimoine

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

