Concours de pêche *Open-Bar* No Kill 44490 Le croisic Le croisic, samedi 8 juin 2024.

Concours de pêche *Open-Bar* No Kill Le Club de Croisière Croisicais et son activité pêche le CCC FISHING CLUB est fier d’organiser son 3ème concours de pêche OPEN BAR au large du Croisic. Notre volonté est le respect de la mer en… Samedi 8 juin, 09h00 44490 Le croisic Inscription: 30

Début : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T19:00:00+02:00

Le Club de Croisière Croisicais et son activité pêche le CCC FISHING CLUB est fier d’organiser son 3ème concours de pêche OPEN BAR au large du Croisic.

Notre volonté est le respect de la mer en préférant des pratiques responsables et respectueuses de la ressource.

Il est ouvert à tous en bateaux avec un maximum de 3 personnes à bord, une canne en action de pêche par personne.

Participants sans bateau possible sur demande.

La pêche se fera exclusivement à la canne au leurre.

L’hébergement des bateaux et les mise à l’eau au port de plaisance est prise en charge par l’organisation le vendredi et le samedi.

De nombreux lots : cannes, moulinets, bons d’achats …

Remise la semaine avant la compétition au Comptoir de la mer de 20% sauf promo et matériel Shyman Daïwan.

Avis aux amateurs !

Pour les plus courageux, il y aura un repas dansant avec DJ le soir dans le cadre magnifique de l’ancienne Criée.

Informations et bulletins d’inscription sur le site https://cccroisicais.com/ .

Fiche d’inscription – Concours de pêche Open-Bar No Kill – Le Croisic

Fiche d’inscription équipier – Concours de pêche Open-Bar No Kill – Le Croisic

Règlement – Concours de pêche Open-Bar No Kill – Le Croisic

