Concours de pêche Kirchberg, dimanche 21 avril 2024.

Concours de pêche Kirchberg Haut-Rhin

Venez participer au concours de pêche de la Société de Pêche de Kirchberg-Wegscheid où un important alevinage de grosses carpes et grosses truites sera réalisé. Un repas du midi ouvert à tous est également proposé sur réservation. Au menu Terrine de Marcassin, civet de gibier et spaetzles, fromage et dessert. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 08:00:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

Kirchberg 68290 Haut-Rhin Grand Est rolandhaffner@estvideo.fr

