Concours de pêche grosses truites Marlenheim, mercredi 1 mai 2024.

Concours de pêche grosses truites Marlenheim Bas-Rhin

L’association de pêche de Marlenheim organise un concours de grosses truites.

Au programme

10h30 Messe sous chapiteau

à partir de 12h repas (sur réservation). Au menu coquelet à la broche, frites et salade, café et dessert au prix de 18€. Jusqu’à 12 ans demi coquelet, frites et dessert au prix de 10€.

à partir de 13h Vente de ticket de pêche

14h30 Concours de pêche

18h Remise des prix.

ticket de pêche à 18€, disponible sur place.

Réservation souhaité avant le 27 avril (Isabelle Bregler au 06 59 85 11 92 breglerisa@gmail.com) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:30:00

fin : 2024-05-01

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est breglerisa@gmail.com

L’événement Concours de pêche grosses truites Marlenheim a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble