CONCOURS DE PÊCHE DU 14 JUILLET La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

CONCOURS DE PÊCHE DU 14 JUILLET La Ferté-Bernard, 14 juillet 2022, La Ferté-Bernard. CONCOURS DE PÊCHE DU 14 JUILLET Rue des Calots Jardin des Calots La Ferté-Bernard

2022-07-14 13:00:00 – 2022-07-14 17:00:00 Rue des Calots Jardin des Calots

La Ferté-Bernard Sarthe Concours de pêche ouvert à tous organisé par le VSF Pêche et la Ville de La Ferté-Bernard. Règles sanitaires à respecter. Carte de pêche obligatoire. Concours de pêche ouvert à tous organisé par le VSF Pêche et la Ville de La Ferté-Bernard. Règles sanitaires à respecter. Carte de pêche obligatoire. Rue des Calots Jardin des Calots La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Rue des Calots Jardin des Calots Ville La Ferté-Bernard lieuville Rue des Calots Jardin des Calots La Ferté-Bernard Departement Sarthe

La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-bernard/

CONCOURS DE PÊCHE DU 14 JUILLET La Ferté-Bernard 2022-07-14 was last modified: by CONCOURS DE PÊCHE DU 14 JUILLET La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 14 juillet 2022 La Ferté-Bernard sarthe

La Ferté-Bernard Sarthe