Concours de pêche à la truite étang des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron, dimanche 5 mai 2024.

Concours de pêche à la truite étang des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Sortez la plus grosse truite et gagnez le concours !

Amorçage et moulinet interdits Une canne par participant.

Organisé par l’Amicale des Pêcheurs.

12 12 EUR.

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 12:00:00

étang des Prés Valet Étang des Prés Valet

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concours de pêche à la truite Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes