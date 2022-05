Concours de l’homme le plus fort du Morvan 2022 Étang-sur-Arroux, 5 juin 2022, Étang-sur-Arroux.

Concours de l’homme le plus fort du Morvan 2022 Étang-sur-Arroux

2022-06-05 13:00:00 – 2022-06-05 18:30:00

Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

2 2 EUR Le Sporting Club Etangois revient après 2 années d’absence avec la 23ème Edition de l’Homme le plus Fort du Morvan et la 5ème édition de la Femme la plus Forte du Morvan. Le concours est ouvert à tous. Il faut avoir 18 ans et être prêt à souffrir dans une très belle ambiance.

Depuis 1997, date du lancement du concours, les candidats disputent la bagatelle de 8 épreuves et les candidates en 2006-2007-2008 puis depuis 2019, durant 5 épreuves de forces toutes les unes plus dures que les autres. Ces distinctions sont purement honorifiques.

Pour ces éditions 2022, les trophées masculins et féminins seront encore une fois uniques et originaux. Ils seront réalisés par Quentin Battistella (Battistella Indus).

Chaque année, le succès de cette manifestation ne faiblit, au contraire et est de plus en plus populaire grâce aux articles de presses des journaux locaux, régionaux et nationaux (JSL, SPARSE, LE MONDE, JOURNAL du CENTRE…), aux reportages télévisés (France 3 BOURGOGNE, QUOTIDIEN) et aux radios (NRJ12, RADIO MORVAN, RADIO CACTUS…).

Pour cette année 2022, qui luttera pour obtenir ces titres ? Qui pourra battre David Monticelli et Sabrina Sulem ? Garderont-ils leurs titres ? Buvette, restauration, jeux pour enfants sur place.

hommeleplusfort@hotmail.fr https://hommeleplusfortdumorvan.clubeo.com/

