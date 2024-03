Concours de la femme et de l’homme le plus fort du Morvan Stade Municipal Étang-sur-Arroux, dimanche 9 juin 2024.

Notre concours de l’homme le plus fort du Morvan a débuté en 1997 à Etang sur Arroux. A la base, ce sont des dirigeants du club de foot du village qui ont voulu mesurer leur force en soulevant des sacs de sable.

Le concours a donc été créé et le 8 juin 1997 a eu lieu la première édition de l’homme le plus fort du Morvan et les participants, principalement des agriculteurs de la région et des joueurs de foot du club, concouraient à 2 où près de 400 spectateurs se présentaient au rendez-vous au stade municipal.

Après ce succès les organisateurs décidèrent de poursuivre l’idée de ce concours de force mais en individuel pour déterminer l’homme fort du Morvan.

A partir de 2006 et à la demande de la gent féminine, un concours pour désigner la femme la plus forte du Morvan sera organisé en parallèle des hommes. Au fur et à mesure des années, le nombre de spectateurs augmente pour atteindre une moyenne de 1100 personnes autour de 2010.

En 2014, un palier a été franchi avec l’augmentation des participants grâce aux réseaux sociaux. En même temps, la barre des 1500 spectateurs est franchie.

A partir de 2018, notre concours connaît un succès grandissant et est de plus en plus reconnu à travers la région Bourgogne et au niveau national.

Cette reconnaissance de notre concours lui a permis d’avoir un reportage de la part de l’émission de TV « Quotidien », chaque année la présence de France 3 Bourgogne Franche Comté, la presse régionale (le Journal de Saône et Loire, le Journal du Centre, le Bien public, Autun et Creusot Infos). Quelques reportages écrits et visuels ont été réalisés par le journal « Le Monde », Sparse.

Malgré le Covid et 2 années sans concours, l’apogée est atteinte lors des dernières éditions féminines et masculines de 2023 avec la présence de 2000 personnes venues encourager ces candidates et candidats pendant tout un après midi.

Les valeurs de notre concours. L’envie de se dépasser, le tout la bonne humeur et le respect entre les candidats. Pour le vainqueur, il n’y a rien à gagner, juste un trophée différent chaque année et les premières pages dans la presse écrite et audiovisuelle.

Pour cette année 2024, Le Sporting Club Etangois propose la 25ème Edition de l’Homme le plus Fort du Morvan et la 7ème édition de la Femme la plus Forte du Morvan qui aura lieu le dimanche 09 Juin 2024 à Etang sur Arroux au stade Municipal à partir de 13h00. Les trophées masculins et féminins seront encore une fois uniques et originaux. Ils seront de nouveau réalisés par Quentin Battistella (Battistella Indus) habitant à Mesvres. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 13:00:00

fin : 2024-06-09 18:30:00

Stade Municipal Rue Boutillon

Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté hommeleplusfort@hotmail.fr

